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Директор Гагариной прокомментировал новость, что певица исполнит гимн на Суперфинале Кубка

Директор Гагариной прокомментировал новость, что певица исполнит гимн на Суперфинале Кубка
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Андрей Мухачёв, директор Полины Гагариной, заявил, что певице поступило предложение исполнить гимн страны на финальном матче Фонбет Кубка России.

«Предложение выступить на Суперфинале Кубка России поступило. Пока никак прокомментировать не могу. Скорее всего, постараемся выступить. На 99 процентов», — сказал Мухачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Суперфинал текущего розыгрыша Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар», пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Напомним, Кубок России в этом сезоне впервые разыгрывается в новом формате. ЦСКА вышел в Суперфинал, став победителем сетки плей-офф Пути РПЛ, «Краснодар» пробился в решающий матч через Путь регионов.

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Источник: Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом Кубка
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