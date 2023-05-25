Непомнящий — о контракте Дзюбы: я не сомневался, Артём уже стал лидером команды
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал продление контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артём уже стал лидером команды», — приводит слова Непомнящего Metaratings.
«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Дзюба провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.
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