Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — о контракте Дзюбы: я не сомневался, Артём уже стал лидером команды

Непомнящий — о контракте Дзюбы: я не сомневался, Артём уже стал лидером команды
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал продление контракта нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Честно говоря, я не сомневался, что «Локомотив» продлит контракт с Дзюбой. Это правильный и нормальный ход со стороны клуба. Я думаю, Артём уже стал лидером команды», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

«Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом Артёмом Дзюбой до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Дзюба провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.

Материалы по теме
В «Локомотиве» прокомментировали продление контракта с Артёмом Дзюбой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023