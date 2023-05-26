Рашфорд повторил достижение ван Перси по голам за сезон в «Манчестер Юнайтед»

Английский форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил 30 голов за «красных дьяволов» в текущем сезоне.

Предыдущим игроком «Манчестер Юнайтед» с 30-ю голами за сезон во всех турнирах был нидерландец Робин ван Перси, который забил столько же в сезоне-2012/2013, ставшим чемпионским для «красных дьяволов».

Рашфорд смог добиться такого результата благодаря голу в ворота «Челси» в сегодняшнем матче английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» обыграл «синих» на домашней арене со счётом 4:1, оформив тем самым путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Интересно, что из 30 голов Рашфорда в текущем сезоне только 17 пришлись на матчи АПЛ. Ещё 6 он забил в Кубке английской лиги, отметился одним голом в Кубке Англии и шестью в Лиге Европы.