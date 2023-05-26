Фигу: «Реал» и «Барселона» — лучшие клубы в мире
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Бывший игрок «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу сказал, что считает удачей возможность поиграть за обе команды, которая ему предоставилась в ходе карьеры. Фигу выступал за каталонский клуб с 1995 по 2000 год и за мадридский с 2000 по 2005 год.
«Реал» и «Барселона» — это два лучших клуба в мире. У них есть всемирный престиж и большое количество болельщиков. Мне повезло поиграть в обеих командах», – сказал Фигу в интервью AS.
В составе обеих команд португалец провёл по пять сезонов и выиграл по семь турниров: два чемпионата, два Кубка и один Суперкубок Испании, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА — за «Барселону», два чемпионата и два Суперкука Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок — за «Реал».
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