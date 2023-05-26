Тен Хаг стал третьим тренером-голландцем, который закончил сезон в четвёрке лучших в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг установил знаковое достижение.
Тен Хаг стал всего третьим голландским тренером, которому удалось завершить сезон в английской Премьер-лиге в четвёрке лучших команд. Ранее этого добивались только Луи ван Гал с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/2015 и Гус Хиддинк с «Челси» в сезоне-2008/2009.
«Манчестер Юнайтед», переиграв «Челси» (4:1) в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги, гарантировал себе место в четвёрке сильнейших команд по итогам сезона.
Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 37 матчах. «Ливерпуль», располагающийся на пятой строчке в таблице АПЛ, заработал 66 очков по итогам 37 игр и уже не сможет подняться выше.
- 26 мая 2023
-
08:38
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:49
-
06:54
-
06:41
-
06:35
-
06:29
-
06:10
-
05:44
-
05:35
-
05:28
-
04:47
-
04:42
-
04:21
-
04:19
-
03:43
-
03:19
-
03:12
-
03:02
-
02:21
-
02:08
-
01:58
-
01:49
-
01:36
-
01:29
-
01:17
-
00:55
-
00:49
-
00:39
-
00:33