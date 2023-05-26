Тен Хаг стал третьим тренером-голландцем, который закончил сезон в четвёрке лучших в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг установил знаковое достижение.

Тен Хаг стал всего третьим голландским тренером, которому удалось завершить сезон в английской Премьер-лиге в четвёрке лучших команд. Ранее этого добивались только Луи ван Гал с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/2015 и Гус Хиддинк с «Челси» в сезоне-2008/2009.

«Манчестер Юнайтед», переиграв «Челси» (4:1) в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги, гарантировал себе место в четвёрке сильнейших команд по итогам сезона.

Благодаря этой победе «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 37 матчах. «Ливерпуль», располагающийся на пятой строчке в таблице АПЛ, заработал 66 очков по итогам 37 игр и уже не сможет подняться выше.