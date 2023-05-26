Фабрицио Романо: Мариано покинет «Реал» в качестве свободного агента

Доминиканский форвард Мариано Диас в скором времени покинет мадридский «Реал» на правах свободного агента, сообщил на своей странице в «Твиттере» итальянский журналист и репортёр Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

«Мариано Диас изучает варианты для своего следующего клуба в разных странах и лигах. В ближайшие несколько недель он покинет «Реал» в качестве свободного агента», — написал журналист.

Видеообзор последнего матча «Реала»

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В общей сложности доминиканец отыграл в составе мадридского «Реала» шесть сезонов и 60 матчей, в которых смог забить только семь голов. Несмотря на столь скудную статистику, вместе с «Реалом» 29-летний нападающий выиграл все возможные клубные титулы. Гораздо более насыщенными с индивидуальной точки зрения для Мариано были два сезона во французском «Лионе», в составе которого форвард сыграл 37 матчей и забил 18 голов.