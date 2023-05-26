Гендиректор «Зенита» высказался о возвращении клуба к официальным международным матчам

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о международных матчах.

«Мы не остаёмся без международных матчей. Мы сыграли с «Црвеной Звездой», «Фенербахче», «Сепаханом». Мы будем ждать соперников на «Газпром Арене» и на стадионе «Смена», который так любят болельщики. Надеюсь, скоро мы увидим хороший и интересный футбол.

Кроме того, наши юноши играют в турнирах с иностранными командами: и в России, и за рубежом. Представительный турнир в Турции, где играли ведущие клубы Европы. Сейчас наши ребята поехали в Бразилию. Бразильцы приезжали на турнир Бурчалкина.

Простая истина, что спорт — для строительства мостов, а не для их разрушения и будет пробивать дорогу. Мы этим очень горды и будем этим заниматься. Призываем другие клубы строить взаимоотношения с иностранными командами, играть товарищеские матчи и турниры. Тем более что есть где играть: у нас прекрасные стадионы — наследие чемпионата мира. Уверен, что партнёры найдутся. И мы тем самым будем готовиться к возвращению, которое неминуемо произойдёт», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.