Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба

Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Новое соглашение подписано на год с условием продления ещё на один сезон.

«Мы договаривались с Артёмом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артёма провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта. Спасибо Артёму за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.

«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Материалы по теме
Артём Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023