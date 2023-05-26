Нагорных: молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Дзюба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Новое соглашение подписано на год с условием продления ещё на один сезон.

«Мы договаривались с Артёмом, что обсудим дальнейшее сотрудничество в конце сезона, так и сделали. Переговоры наш спортивный директор и агент Артёма провели конструктивно, их итогом стало подписание нового контракта. Спасибо Артёму за вклад в решение задачи, стоявшей перед «Локомотивом» перед второй частью чемпионата. Впереди новые задачи, и я очень рад, что мы вместе будем их решать.

«Локомотив» укрепляется, молодым игрокам будет очень нужен пример такого мастера, как Артём. Играя рядом и тренируясь вместе, они будут быстрее расти. А болельщикам клуба нужен его футбольный креатив», — приводит слова Нагорных ТАСС.