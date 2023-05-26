Форвард «Спартака» Бальде: мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о перспективах красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Мы должны в следующем году бороться с «Зенитом» за титул. Мы вернёмся более сильными, чем сейчас. Я уверен, что мы сможем, это реальная цель», – приводит слова Бальде Metaratings.
Санкт-петербургский «Зенит» обеспечил себе чемпионский титул Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 за четыре тура до завершения чемпионата. Петербуржцы обыграли «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и пятый раз подряд стали чемпионами России. Команда Сергея Семака набрала 66 очков после 28 матчей. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, заработав 53 очка.
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