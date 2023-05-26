Василий Уткин высказался о выходе «Рубина» и «Балтики» в РПЛ

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказался о выходе казанского «Рубина» и калининградской «Балтики» в Российскую Премьер-Лигу сезона-2023/2024.
«Рубин» в этом сезоне — такой «клуб-Талалаев». Талалаев сменил три клуба, а «Рубин» сменил трёх тренеров. В конце концов у него всё получилось. Мы ещё не успели его забыть, поэтому он возвращается, даже ещё хлопок дверью по прошлому сезону в ушах стоит.
Что касается «Балтики», безусловно, это крутой регион. Там живут придумчивые люди. Думаю, что будет весьма весело смотреть на всё, что будет окружать матчи «Балтики» в новом сезоне», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.
«Рубин» (65) занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2022/2023, «Балтика» (64) — второе.
- 26 мая 2023
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