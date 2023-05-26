Уткин считает, что Гвардиоле могло бы стать интересно играть без Холанда

Российский спортивный журналист Василий Уткин высказал предположение о работе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в случае ухода норвежского нападающего Эрлинга Холанда из клуба.

«По-моему, Гвардиола вышел на тот уровень тренерской работы, когда ему было бы, может быть, даже интересно… Не желательно, конечно, но интересно потерять настолько крутого футболиста, как Холанд. Это же как нужно будет поломать голову, какой нужно будет простор дать своей тренерской мысли для того, чтобы найти замену. Перераспределить эту потенциальную голевую угрозу между другими футболистами», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.

Холанд в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 35 матчей, забил 36 мячей и оформил восемь голевых передач. Также на счету нападающего 10 игр в Лиге чемпионов, 12 голов и один результативный пас.

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