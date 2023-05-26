«Барселона» намерена вдвое урезать оклад звезды баскетбола Миротича ради возвращения Месси

«Барселона» намерена сократить расходы на баскетбольный клуб, чтобы позволить себе возвращение аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Marca.

В «Барселоне» считают важной задачей привлечение звёздного футболиста, который в настоящее время выступает за «ПСЖ», но может стать свободным агентом летом. Тем не менее в каталонском клубе признают, что у них есть большие сомнения по поводу осуществимости сделки.

Как утверждает источник, сине-гранатовые пытаются высвободить средства разными способами. В частности, они планируют вдвое урезать зарплату самого высокооплачиваемого баскетболиста Евролиги Николы Миротича, который сейчас получает € 11 млн в год брутто.

Ранее «Барселона» объявила о закрытии убыточного телеканала Barça TV. Кроме того, по неподтверждённым данным, «Барса» обрела ещё одного спонсора в лице компании Ambilight. Недавний уход защитника Жорди Альбы — ещё один шаг клуба в сторону сокращения расходов.

Видеообзор последнего матча «Барселоны»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.