«Злые люди, отстаньте». Девушка Сафонова выложила фото с Матвеем после информации о суде

Марина Кондратюк, девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, заявила, что больше не будет комментировать информацию о судебном процессе между своим возлюбленным и его бывшей супругой Анастасией по установлению места жительства их совместной дочери Майи с отцом.
Фото: Телеграм-канал Марины Кондратюк
«Это мы обсуждаем всё происходящее за последние сутки. Злые люди, [отстаньте]. Ваше говно в нашем огороде всего лишь удобрение. Комментариев больше не будет. Возвращаемся к обычному девичьему блогу», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.
Ранее Кондратюк в социальных сетях заявила, что Сафонов хочет добиться лишь разрешения на встречи с дочерью и не пытается отобрать девочку у матери. Бывшая жена вратаря обвинила того в изменах и показала иск, в котором тот требует от неё отдать дочь и выплачивать алименты в размере 13 тысяч рублей ежемесячно.
- 26 мая 2023
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