«От него хотели только денег». Девушка Сафонова — о ситуации с его бывшей женой и дочкой

Марина Кондратюк, девушка голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировала на информацию о своём возлюбленном, которую распространяет бывшая супруга вратаря Анастасия.
«Он ничего не крадёт, не отбирает, не претендует на имущество и тем более на 13 тысяч. 1,5 года он только и делал, что договаривался, но всё, что от него хотели, – это только деньги.
Человек приходит к приставам и говорит, что Матвей ничего не платит, чтобы получить алименты дважды. Просит перед играми сборной запретить выезд из России.
Не собирается он никого забирать. Он хочет, чтобы давали общаться с дочерью. Это всё, за что человек борется. Чтобы Настю обязали не препятствовать общению. За два месяца человек 12 раз просил о встрече с ребёнком. 12 раз было отказано», — написала Кондратюк в комментариях под постом в социальных сетях с обвинениями в адрес Сафонова.
Напомним, ранее бывшая супруга Сафонова сообщила, что вратарь подал иск на неё с требованием установить место жительства их общей дочери с отцом и взыскать с девушки алименты в размере 13 тысяч рублей ежемесячно.
- 26 мая 2023
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