«Фиорентина» представила домашнюю форму на новый сезон

«Фиорентина» на официальном сайте представила домашнюю форму на сезон-2023/2024.
«Дизайн вдохновлён лилиями, квинтэссенцией символа города Флоренции и клуба «Фиорентина» с момента его основания. Лилии станут центральной темой, олицетворяя целостность, жизненную силу и красоту клуба. Завтра, 27 мая, футболисты впервые наденут новую домашнюю форму, поскольку проведут свой заключительный матч на стадионе «Артемио Франки» в этом сезоне.
Внутри воротника также напечатаны 13 лилий, как и в предыдущей коллекции. Это дань уважения болельщикам, нашему 12-му игроку, и Давиде Астори — нашему капитану навсегда», — написано в заявлении клуба.
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Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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