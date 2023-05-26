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Кубок БРИКС: расписание матчей сборной России U17 и юношеского «Зенита»

Кубок БРИКС: расписание матчей сборной России U17 и юношеского «Зенита»
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В Сан-Паулу, Бразилия, в ближайшие дни пройдёт Кубок БРИКС, в котором примут участие сборная России из игроков 2006 года рождения и юношеская команда санкт-петербургского «Зенита».

Также на турнире сыграют бразильские «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго». Все команды поделены на две группы. Матчи пройдут с 26 мая по 2 июня.

1-й тур
26 мая (пятница)
15:00. «Атлетико Жувентус» – «Сантос»
27 мая (суббота)
15:00. «Фламенго» – Россия
20:00. «Коринтианс» – «Насьонал»
21:30. «Палмейрас» – «Зенит»

2-й тур
29 мая (понедельник)
20:00. «Насьонал» – Россия
20:00. «Фламенго» – «Коринтианс»
21:30. «Зенит»– «Сантос»
21:30. «Палмейрас» – «Атлетико Жувентус»

3-й тур
31 мая (среда)
16:00. «Фламенго» – «Насьонал»
17:30. «Атлетико Жувентус» – «Зенит»
20:00. «Сантос» – «Палмейрас»
21:30. Россия – «Коринтианс»

Полуфиналы
1 июня (четверг)
1-е место группы А – 2-е место группы B
1-е место группы B – 2-е место группы A

Финал
2 июня (пятница)
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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