Кубок БРИКС: расписание матчей сборной России U17 и юношеского «Зенита»

В Сан-Паулу, Бразилия, в ближайшие дни пройдёт Кубок БРИКС, в котором примут участие сборная России из игроков 2006 года рождения и юношеская команда санкт-петербургского «Зенита».
Также на турнире сыграют бразильские «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго». Все команды поделены на две группы. Матчи пройдут с 26 мая по 2 июня.
1-й тур
26 мая (пятница)
15:00. «Атлетико Жувентус» – «Сантос»
27 мая (суббота)
15:00. «Фламенго» – Россия
20:00. «Коринтианс» – «Насьонал»
21:30. «Палмейрас» – «Зенит»
2-й тур
29 мая (понедельник)
20:00. «Насьонал» – Россия
20:00. «Фламенго» – «Коринтианс»
21:30. «Зенит»– «Сантос»
21:30. «Палмейрас» – «Атлетико Жувентус»
3-й тур
31 мая (среда)
16:00. «Фламенго» – «Насьонал»
17:30. «Атлетико Жувентус» – «Зенит»
20:00. «Сантос» – «Палмейрас»
21:30. Россия – «Коринтианс»
Полуфиналы
1 июня (четверг)
1-е место группы А – 2-е место группы B
1-е место группы B – 2-е место группы A
Финал
2 июня (пятница)
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
- 26 мая 2023
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:39
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:37
-
13:30