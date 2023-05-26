Кубок БРИКС: расписание матчей сборной России U17 и юношеского «Зенита»

В Сан-Паулу, Бразилия, в ближайшие дни пройдёт Кубок БРИКС, в котором примут участие сборная России из игроков 2006 года рождения и юношеская команда санкт-петербургского «Зенита».

Также на турнире сыграют бразильские «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго». Все команды поделены на две группы. Матчи пройдут с 26 мая по 2 июня.

1-й тур

26 мая (пятница)

15:00. «Атлетико Жувентус» – «Сантос»

27 мая (суббота)

15:00. «Фламенго» – Россия

20:00. «Коринтианс» – «Насьонал»

21:30. «Палмейрас» – «Зенит»

2-й тур

29 мая (понедельник)

20:00. «Насьонал» – Россия

20:00. «Фламенго» – «Коринтианс»

21:30. «Зенит»– «Сантос»

21:30. «Палмейрас» – «Атлетико Жувентус»

3-й тур

31 мая (среда)

16:00. «Фламенго» – «Насьонал»

17:30. «Атлетико Жувентус» – «Зенит»

20:00. «Сантос» – «Палмейрас»

21:30. Россия – «Коринтианс»

Полуфиналы

1 июня (четверг)

1-е место группы А – 2-е место группы B

1-е место группы B – 2-е место группы A

Финал

2 июня (пятница)

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2