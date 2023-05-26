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Йылмаз объявил об уходе из «Фортуны», тренером которой планировал стать

Йылмаз объявил об уходе из «Фортуны», тренером которой планировал стать
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Турецкий нападающий Бурак Йылмаз собирается покинуть «Фортуну» (Ситтард), куда перебрался из «Лилля» летом 2022 года. Турок выиграл чемпионат Франции с «Лиллем» годом ранее, после чего решил связать конец карьеры с нидерландским клубом.

Йылмаз заключил пятилетний контракт, который, помимо прочего, подразумевал переход Бурака на тренерскую работу после двух лет выступлений. Очевидно, планы изменились.

«Меня больше не будет в «Фортуне» в следующем году. Я объясню вам, что случилось, в ближайшее время», – цитирует Йылмаза RMC со ссылкой на его соцсети.

В апреле прошлого года турок уже публиковал в социальных сетях сообщение следующего содержания: «Дорогая семья «Фортуны» и фанаты, играть для вас было удовольствием. Спасибо вам за всё. Желаю вам всего наилучшего и долгих лет успеха». Удивительное заявление в итоге не привело к немедленному отъезду турка.

В свою очередь, представитель клуба Сьорд Арс, помедлив, заявив, что это было «личное послание от Бурака»: «Я точно не знаю, что за ним стоит. Может быть, это был плохой перевод».

Йылмаз стал автором девяти голов и четырёх голевых передач в чемпионате Нидерландов, но не играет с 9 апреля.

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