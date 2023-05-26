Будущий новичок «Зенита» Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом»

Полузащитник «Коринтианса» Ду Кейрос, который присоединится к «Зениту» будущим летом, поблагодарил нынешний клуб и пообещал однажды вернуться в Бразилию, чтобы выиграть с «тимау» чемпионат.
«Ухожу с большим чувством благодарности, именно этот клуб открыл мне свои двери, когда я был намного моложе. Я счастлив, что вместе с «Коринтиансом» пережил много разных моментов, иногда было очень сложно, но оно того стоило. Это был хороший путь. Два года в профессиональном футболе – это не так уж много, но я почерпнул для себя массу важных знаний, развивался как человек и как спортсмен. Я играл в финале Кубка Бразилии и был в стартовом составе. Нет ничего лучше, чем пережить такие моменты в футболке «Коринтианса». Я исполнил мечту. Мы не были чемпионами, но я пережил то, что никогда не забуду.
Вернулись ли я сюда когда-нибудь? Естественно, вернусь. Однажды я вернусь и закончу то, что начал здесь, поищу титулы. Я мечтаю стать чемпионом в этой футболке, и я буду им, я верю в это», – сказал Ду Кейрос в интервью Globo.
- 26 мая 2023
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