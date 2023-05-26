Овечкин поздравил динамовца Захаряна с днём рождения и сделал эксклюзивный подарок
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Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна с днём рождения и подарил футболисту именную клюшку с автографом.
Видео от ФК «Динамо» Москва.
«Удачи в следующей игре с «Локомотивом». Будем болеть», – пожелал футболистам Овечкин, передавший также игровую майку с восьмым номером нападающему динамовцев Константину Тюкавину.
Напомним, Александр Овечкин сегодня, 26 мая, посетил тренировочную базу «Динамо», где встретился с игроками команды. В воскресенье, 28 мая, состоится матч 29-го тура РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.
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