Овечкин приехал на тренировку «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»

Нападающий хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на тренировочную базу московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.
В опубликованном видео Овечкин вышел на поле. Дальше он начинает «чеканить» шайбу клюшкой.
«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — подписали видео в «Динамо». Ссылка на пост: https://t.me/fcdynamo/14320
«Динамо» 25 июня 2022 года провело товарищеский матч с командой блогеров «Амкал». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу бело-голубых. Овечкин открыл счёт в матче, отличившись на 11-й минуте.
Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч в рамках 29-го тура РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.
- 26 мая 2023
-
18:00
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:15
-
17:03
-
16:51
-
16:47
-
16:45
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:37
-
16:32
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:39
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:03