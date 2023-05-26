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Овечкин приехал на тренировку «Динамо» перед дерби с «Локомотивом»

Нападающий хоккейной сборной России и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приехал на тренировочную базу московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

В опубликованном видео Овечкин вышел на поле. Дальше он начинает «чеканить» шайбу клюшкой.

«Ови приехал на тренировочную базу с привычными атрибутами, но мы забыли залить каток. Вдохновляемся мастерством легенды перед воскресным дерби», — подписали видео в «Динамо». Ссылка на пост: https://t.me/fcdynamo/14320

«Динамо» 25 июня 2022 года провело товарищеский матч с командой блогеров «Амкал». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу бело-голубых. Овечкин открыл счёт в матче, отличившись на 11-й минуте.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, состоится матч в рамках 29-го тура РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 16:30 по московскому времени.