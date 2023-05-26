«Спартак» запросил у РФС полный текст решения КДК по Соболеву, Роше и Зделару

Московский «Спартак» сделал запрос в Российский футбольный союз (РФС) с целью получить полный текст решений Контрольно-дисциплинарной комиссии, принятых на последнем заседании. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Мы получили от «Спартака» запрос на полный текст решения КДК РФС. Теперь мы будем готовить, когда он будет готов, отправим. После заседания я говорил, что «Спартак» может не запрашивать полный текст, а может сразу подать на обжалование. Но «Спартак» запросил полный текст всего решения, то есть по Александру Соболеву, Виллиану Роше и Саше Зделару», – приводит слова Григорьянца «ТАСС Спорт».

Напомним, 24 мая КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за непристойный жест в игре 28-го тура чемпионата России с ЦСКА, а также отменил красную карточку, полученную защитником ЦСКА Виллианом Рошей.