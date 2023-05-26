Холанд — о матче с «Реалом»: это лучший первый тайм, который я видел в своей жизни

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого признали футболистом года в Англии, во время получения награды ещё раз вернулся к ответной игре с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Норвежца настолько впечатлило выступление «горожан», что он пересмотрел игру ещё раз, чтобы насладиться зрелищем.

«Когда я снова пересмотрел первый тайм против «Реала» – а это один из немногих матчей, которые я решил пересмотреть ещё раз – я подумал, что это лучший футбол, что я видел в своей жизни», – цитирует Холанда Marca.

Напомним, «Манчестер Сити» переиграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:0 и вышел в финал турнира. Финал, в котором «горожане» встретятся с миланским «Интером», состоится 10 июня в Стамбуле.