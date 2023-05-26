Холанд — о матче с «Реалом»: это лучший первый тайм, который я видел в своей жизни
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого признали футболистом года в Англии, во время получения награды ещё раз вернулся к ответной игре с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Норвежца настолько впечатлило выступление «горожан», что он пересмотрел игру ещё раз, чтобы насладиться зрелищем.
«Когда я снова пересмотрел первый тайм против «Реала» – а это один из немногих матчей, которые я решил пересмотреть ещё раз – я подумал, что это лучший футбол, что я видел в своей жизни», – цитирует Холанда Marca.
Напомним, «Манчестер Сити» переиграл «Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:0 и вышел в финал турнира. Финал, в котором «горожане» встретятся с миланским «Интером», состоится 10 июня в Стамбуле.
Комментарии
- 27 мая 2023
-
00:00
- 26 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:19
-
23:09
-
23:01
-
22:50
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:15
-
20:14
-
20:13
-
20:04
-
19:56
-
19:45
Партнерский контент