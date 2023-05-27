Алессандро Неста возглавит «Реджину» в следующем сезоне

«Реджина», завоевавшая право выступать в итальянской Серии B, собирается назначить Алессандро Несту новым главным тренером на сезон-2023/2024, подтвердив, что действующий тренер Аймо Диана покинет пост 30 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Под руководством Дианы «Реджина» вернулась в Серию В, выиграв свою группу в третьем по рангу дивизионе Италии, однако этот факт не помог специалисту сохранить работу. Клуб из Реджо-ди-Калабрии договорился с чемпионом мира 2006 года Нестой, который приступит к выполнению обязанностей тренера летом и будет работать с командой как минимум один сезон.
С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Последним местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019–2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.
- 27 мая 2023
-
00:51
-
00:47
-
00:46
-
00:22
-
00:00
- 26 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:19
-
23:09
-
23:01
-
22:50
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:17
-
22:15
-
22:04
-
21:57
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:41
-
21:19
-
21:15
-
21:14
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:15
-
20:14