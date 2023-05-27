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Алессандро Неста возглавит «Реджину» в следующем сезоне

Алессандро Неста возглавит «Реджину» в следующем сезоне
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«Реджина», завоевавшая право выступать в итальянской Серии B, собирается назначить Алессандро Несту новым главным тренером на сезон-2023/2024, подтвердив, что действующий тренер Аймо Диана покинет пост 30 июня. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Под руководством Дианы «Реджина» вернулась в Серию В, выиграв свою группу в третьем по рангу дивизионе Италии, однако этот факт не помог специалисту сохранить работу. Клуб из Реджо-ди-Калабрии договорился с чемпионом мира 2006 года Нестой, который приступит к выполнению обязанностей тренера летом и будет работать с командой как минимум один сезон.

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Последним местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019–2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.

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