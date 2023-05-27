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Томас Тухель оценил шансы «Баварии» на чемпионство перед заключительным матчем сезона

Томас Тухель оценил шансы «Баварии» на чемпионство перед заключительным матчем сезона
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о борьбе за чемпионство в Бундеслиге.

«Ситуация предельно понятна. Мы должны выиграть свой матч, а затем посмотреть, как обстоят дела.

Мы должны побеждать – и нам нужна помощь. Произойти может всё что угодно: красная карточка, пенальти, стандарт. Это может случиться как в нашем матчем, так и в другом. Мы достаточно часто ошибались и сейчас находимся в такой ситуации. В этом мы должны винить только себя.

Что бы ни случилось, сезон нельзя будет назвать удовлетворительным, но мы должны играть его до конца. Мы отдадим всё ради «Баварии».

Я несу ответственность на 100 процентов. Как только я подписал контракт и провожу тренировки, я ответственен и от ответственности не убегаю», – приводит слова Тухеля Bayern&Germany.

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