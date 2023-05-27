Калвин Филлипс не собирается покидать «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс заявил, что не собирается покидать клуб грядущим летом, несмотря на небольшое игровое время.

«С нетерпением жду возможности провести ещё добрых пять лет здесь, в «Ман Сити». Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и играть в футбол, я не сделал столько, сколько хотел бы в этом сезоне — к следующему сезону подготовлюсь настолько, насколько это возможно», — приводит слова Филлипса с радио BBC известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом за € 49 млн. За весь нынешний сезон игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, но сыграл всего 503 минуты и не отметился ни одним результативным действием.