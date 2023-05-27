Калвин Филлипс не собирается покидать «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс заявил, что не собирается покидать клуб грядущим летом, несмотря на небольшое игровое время.
«С нетерпением жду возможности провести ещё добрых пять лет здесь, в «Ман Сити». Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и играть в футбол, я не сделал столько, сколько хотел бы в этом сезоне — к следующему сезону подготовлюсь настолько, насколько это возможно», — приводит слова Филлипса с радио BBC известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» прошлым летом за € 49 млн. За весь нынешний сезон игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, но сыграл всего 503 минуты и не отметился ни одним результативным действием.
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