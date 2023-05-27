Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей восьмого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей восьмого игрового дня:
27 мая, суббота (время — московское)
Группа D (3-й тур). Доминиканская Республика — Италия. 21:00
Группа D (3-й тур). Бразилия — Нигерия. 21:00
28 мая, воскресенье
Группа С (3-й тур). Япония — Израиль. 00:00
Группа С (3-й тур). Колумбия — Сенегал. 00:00
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
- 27 мая 2023
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:21
-
10:17
-
10:14
-
10:03
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:09
-
08:47
-
08:30
-
07:54
-
07:28
-
07:05
-
06:57
-
06:30
-
06:14
-
06:10
-
06:04
-
05:27
-
05:00
-
04:38
-
04:26
-
04:18
-
04:07
-
03:53
-
03:50