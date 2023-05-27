«Я должен слушать какого-то пьяного дурака?» Форвард «Ренна» — о критике от фанатов
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Нападающий «Ренна» Карл Токо Экамби высказался о критике со стороны болельщиков, заявив, что готов слушать только тренеров и не собирается прислушиваться к мнению «пьяных дураков на трибунах».
«Критика со стороны болельщиков? Кто-то, кто разбирается в футболе, может пригласить меня к себе, показать видео и сказать: «Это нехорошо, это нехорошо». Тренеры так и делают. После этого я неделю тренируюсь и исправляюсь. Когда на трибунах какой-то пьяный дурак что-то кричит, я должен его слушать?», — приводит слова Токо Экамби L'Equipe.
30-летний камерунский форвард играет за «Ренн» на правах аренды из «Лиона». Всего в 36 матчах нынешнего сезона Токо Экамби отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами.
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