Мбаппе получит от «ПСЖ» € 90 млн, если летом не покинет клуб. Игрок намерен остаться

Если нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе останется в клубе после летнего трансферного окна, то получит € 90 млн в качестве бонуса, сообщает RMC Sport.

По информации источника, парижанам не о чем беспокоиться. Француз очень доволен направлением развития проекта и не планирует уходить.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025, что позволит нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года. Прошлым летом слухи активно связывали форварда с возможным переходом в «Реал».

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 40 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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