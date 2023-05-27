Джеймс: «Челси» снова будет бороться за трофеи в следующем сезоне

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс заявил, что клуб вновь будет бороться за трофеи в следующем сезоне, несмотря на то, что нынешний сложился для «аристократов» неудачным образом.
«Я уверен, что вы видели новости, что я не смогу вернуться к последней игре. Это тяжело. Мне жаль, что этот сезон сложился не так, как мы все хотели. В следующем сезоне я вернусь сильнее, чем когда-либо, и мы снова будем бороться за трофеи. Будьте здоровы, скоро увидимся, люблю вас», — написал Джеймс в своих социальных сетях.
23-летний Джеймс сыграл за «Челси» 24 матча во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Лондонский клуб занимает 12-е место в АПЛ после 37 сыгранных матчей с 43 набранными очками.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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