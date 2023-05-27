Судья Сафьян: если я ошибся, а меня исправил VAR — это не есть хорошо

Судья Роман Сафьян рассказал о своём отношении к системе VAR, заявив, что не считает, что она не расслабляет арбитров, назвав её подушкой безопасности.

«Не считаю, что VAR расслабляет, за всё отвечает главный судья. Если я ошибся, а меня исправил VAR — это не есть хорошо. В этом плане это такая подушка безопасности, которая поможет в трудный момент.

Практически не слышу выкрики с трибун, особенно когда идёт игра, тут вообще без шансов. В одном ухе у меня рация, второе ухо — поговорить с футболистами. Трибуны я вообще не замечаю», — приводит слова Сафьяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафьян отработал главным арбитром на двух матчах, а ещё на двух встречах отвечал за VAR. 34-летний судья дебютировал в РПЛ в этом сезоне.