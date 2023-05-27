Кто станет чемпионом Германии сезона-2022/2023?

Сегодня, 27 мая, определится чемпион Германии сезона-2022/2023. В 16:30 по московскому времени пройдут матчи заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Германии занимает дортмундская «Боруссия». Команда набрала 70 очков после 33 матчей. На второй строчке располагается мюнхенская «Бавария», заработавшая 68 очков. В заключительном туре «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде встретится с «Майнцем». В параллельном матче «Бавария» на выезде сыграет с «Кёльном».

Соперник «Боруссии», «Майнц», находится на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 45 очков. Соперник «Баварии», «Кёльн», занимает 10-е место, заработав 42 очка.