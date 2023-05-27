«Химки» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Химки»: Митрюшкин, Голубович, Антич, Скворцов, Мелентиевич, Гулиев, Магомедов, Лео Андраде, Главчич, Жаниу Бикел, Руденко.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Юшин, Бикфалви.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Урал» дома обыграл «Химки» со счётом 2:1. В составе хозяев отличились Алексей Каштанов и Лазар Ранджелович. За «Химки» забил Илья Кухарчук.
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков после 28 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков, и уже точно вылетят из Премьер-Лиги. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).
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