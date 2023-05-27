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АПЛ признала Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона

АПЛ признала Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона
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Английская Премьер-Лига (АПЛ) на своих официальных ресурсах объявила о признании нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом сезона 2022/2023.

Холанд получил награду по результатам голосования 20 капитанов команд клубов АПЛ и группы футбольных экспертов. Норвежский нападающий обошёл Кевина Де Брёйне («Манчестер Сити»), Гарри Кейна («Тоттенхэм»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед») и Кирана Триппьера («Ньюкасл»).

22-летний Холанд сыграл 35 матчей в АПЛ в текущем сезоне, отметившись в них 36 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Норвежский форвард помог «Манчестер Сити» досрочно стать чемпионом Англии. Этот сезон был первым для Холанда в АПЛ.

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