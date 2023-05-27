«Химки» — «Урал»: Юшин вывел гостей вперёд на 24-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Урал» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте отличился нападающий «Урала» Александр Юшин. Он вошёл в штрафную и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол ворот Антона Митрюшкина.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 30 очков за 28 матчей. «Химки» находятся на 15-й строчке, заработав 18 очков, и потеряли шансы сохранить прописку в Премьер-Лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).