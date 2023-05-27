Футболистка «Рязани» забила прямым ударом с углового

В эти минуты проходит матч 11-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Рязань-ВДВ». Команды играют на стадионе «Трудовые Резервы» в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Анастасией Варфоломеевой. «Рязань-ВДВ» выигрывает со счётом 2:0.

На шестой минуте полузащитница гостей Наталья Перепечина открыла счёт прямым ударом с углового.

Через 10 минут второй мяч в ворота «Рубина» забила нападающая Елена Зубкова.

«Рязань-ВДВ» занимает восьмое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 10 очков после девяти матчей. «Рубин» располагается на 11-й строчке, заработав четыре очка. В чемпионате России лидирует московский ЦСКА — 30 очков.