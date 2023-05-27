«Торпедо» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Торпедо» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шляков, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Усанов, Орехов, Енин, Чурич, Рейна.

«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Печенин, Титков, Оганесян, Ковалёв, Марин, Флорентин, Воробьёв.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу хозяевам принёс нападающий Дмитрий Воробьёв.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 28 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (66).