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«Торино» разгромил «Специю». Миранчук сыграл 87 минут, Влашич отдал два ассиста

«Торино» разгромил «Специю». Миранчук сыграл 87 минут, Влашич отдал два ассиста
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Завершился матч предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Торино» на стадионе «Альберто Пикко». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 34-й минуте игрок «Специи» Пшемыслав Висневски забил в свои ворота. На 72-й минуте Самуэле Риччи удвоил преимущество «Торино», а спустя четыре минуты Иван Илич забил третий гол. Голевые передачи Риччи и Иличу отдал Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА. В концовке встречи Янн Карамо забил четвёртый гол. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 87 минут.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка. «Специя» находится на 17-м месте с 31 очком и опустится в зону вылета, если «Верона» обыграет «Эмполи».

Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 4
Торино
Турин
0:1 Висневски – 24'   0:2 Риччи – 72'   0:3 Илич – 76'   0:4 Карамо – 90+6'
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