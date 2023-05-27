«Торино» разгромил «Специю». Миранчук сыграл 87 минут, Влашич отдал два ассиста

Завершился матч предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Специя» принимала «Торино» на стадионе «Альберто Пикко». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
На 34-й минуте игрок «Специи» Пшемыслав Висневски забил в свои ворота. На 72-й минуте Самуэле Риччи удвоил преимущество «Торино», а спустя четыре минуты Иван Илич забил третий гол. Голевые передачи Риччи и Иличу отдал Никола Влашич, ранее выступавший за ЦСКА. В концовке встречи Янн Карамо забил четвёртый гол. Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 87 минут.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Торино» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка. «Специя» находится на 17-м месте с 31 очком и опустится в зону вылета, если «Верона» обыграет «Эмполи».
- 27 мая 2023
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