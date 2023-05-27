«Кёльн» — «Бавария»: мюнхенцы снова вышли вперёд на 89-й минуте

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала на 89-й минуте вывел свою команду вперёд в проходящем в эти минуты на стадионе «Райн-Энерги» матче 34-го тура немецкой «Бундеслиги» с «Кёльном» (2:1).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в матче на восьмой минуте. Второй гол мюнхенцев, забитый Лероем Зане на 45-й минуте, не был засчитан из-за игры рукой.
Полузащитник «Кёльна» Деян Любичич на 81-й минуте сравнял счёт, реализовав пенальти.
В 34-м туре решается судьба чемпионского титула Бундеслиги сезона-2022/2023. Если «Бавария» обыграет «Кёльн», а дортмундская «Боруссия» в параллельно проходящей встрече не сможет победить «Майнц», то мюнхенский клуб будет праздновать победу в чемпионате Германии. Любой другой вариант принесёт титул «Боруссии».
- 27 мая 2023
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