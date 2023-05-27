Глава «Торпедо» — о судье Бобровском: решил королём себя почувствовать, вальяжно походить
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин подверг резкой критике арбитра Яна Бобровского, обслуживавшего матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги между чёрно-белыми и «Оренбургом (1:3).
«А что здесь говорить по игре? Команда билась, играла, делала, что могла, но Бобровский решил королём себя почувствовать на поле, вальяжно походить со свисточком. Походил, молодец!» — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В матче между «Торпедо» и «Оренбургом», который состоялся сегодня вечером на стадионе «Лужники», главный арбитр Ян Бобровский назначил два пенальти в ворота чёрно-белых и удалил игрока команды Пепа Клотета Артёма Самсонова. Встреча закончилась победой «Оренбурга» со счётом 3:1.
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