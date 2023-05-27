Ледяхов: «Спартаку» и «Пари НН» есть что терять — игра будет напряжённой с обеих сторон

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сразятся с «Пари Нижний Новгород».
«У меня всегда одни ожидания — «Спартак» будет бороться, чтобы победить «Пари НН». Но будет сложно, потому что команда из Нижнего Новгорода борется, чтобы не попасть в зону стыковых матчей. Игра будет напряжённой с обеих сторон. «Спартак» и сам борется за серебряные медали — всё будет зависеть от их подхода и подготовки к этой игре. Настрой у «Пари НН» будет запредельный, но и «Спартак» должен показать, что по праву может занять место в медалях — им тоже есть что терять в этой игре», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Встреча между «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 14:00.
- 27 мая 2023
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