«Лутон» обыграл «Ковентри» в серии пенальти и вышел в АПЛ

Завершился финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встречались «Ковентри» и «Лутон». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Лутон» обыграл соперника в серии пенальти и вышел в английскую Премьер-лигу.

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.

В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти: после пяти ударов обе команды были точны. Первую и решающую ошибку допустил защитник «Ковентри» Фанкати Дабо. Таким образом, «Лутон» выиграл серию пенальти со счётом 6:5. В следующем сезоне команда примет участие в высшем дивизионе — АПЛ.