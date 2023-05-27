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«Лутон» обыграл «Ковентри» в серии пенальти и вышел в АПЛ

«Лутон» обыграл «Ковентри» в серии пенальти и вышел в АПЛ
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Завершился финальный матч плей-офф Чемпионшипа, в котором встречались «Ковентри» и «Лутон». Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Лутон» обыграл соперника в серии пенальти и вышел в английскую Премьер-лигу.

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол полузащитника «Лутона» Джордана Кларка на 23-й минуте своим точным ударом на 66-й минуте ответил хавбек «Ковентри» Густаво Хамер.

В дополнительные 30 минут игры команды голов не забивали. Матч плавно перешёл в серию пенальти: после пяти ударов обе команды были точны. Первую и решающую ошибку допустил защитник «Ковентри» Фанкати Дабо. Таким образом, «Лутон» выиграл серию пенальти со счётом 6:5. В следующем сезоне команда примет участие в высшем дивизионе — АПЛ.

Англия - Чемпионшип. Плей-офф - Финал
27 мая 2023, суббота. 18:45 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
1 : 1
5 : 6
Лутон Таун
Лутон
0:1 Кларк – 23'   1:1 Хамер – 66'
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