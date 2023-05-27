«Бенфика» выиграла чемпионат Португалии
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Сегодня, 27 мая, проходили матчи заключительного, 34-го тура чемпионата Португалии. «Бенфика» разгромила «Санта-Клару» со счётом 3:0 и взяла чемпионский титул.
На седьмой минуте Гонсалу Рамуш вывел «Бенфику» вперёд. На 28-й минуте Рафаэл Силва удвоил преимущество своей команды. На 60-й минуте Алехандро Гримальдо забил третий гол, реализовав 11-метровый удар.
В параллельном матче «Порту» с тем же счётом обыграл «Виторию Гимарайнш». По итогам сезона «Бенфика» набрала 87 очков. «Порту» набрал 85 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы.
«Бенфика» выиграла чемпионский титул впервые с сезона-2018/2019. Отметим, что в том сезоне «орлы» также набрали 87 очков, а «Порту» с 85 очками занял второе место.
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