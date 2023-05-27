«Интер» обыграл «Аталанту» в матче Серии А. Команда досрочно вышла в ЛЧ

Завершился матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимал «Аталанту» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. «Интер» одержал победу со счётом 3:2.

Первым голом в составе «нерадзурри» отметился форвард Ромелу Лукаку, забивший с передачи Лаутаро Мартинеса. Спустя две минуты хавбек «Интера» Николо Барелла удвоил преимущество в счёте для своей команды. «Аталанта» ответила на это голом Марио Пашалича на 36-й минуте.

Во втором тайме команды по разу обменялись голами. «Интер» сумел одолеть соперника — 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «нерадзурри» располагаются на второй строчке турнирной таблицы, набрав 69 очков в 37 матчах. Команда досрочно вышла в Лигу чемпионов.

«Аталанта» находится на пятом месте, у подопечных Джан Пьеро Гасперини 61 очко в активе. Лидирует «Наполи», набравший 86 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.