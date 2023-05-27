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«Интер» обыграл «Аталанту» в матче Серии А. Команда досрочно вышла в ЛЧ

«Интер» обыграл «Аталанту» в матче Серии А. Команда досрочно вышла в ЛЧ
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Завершился матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимал «Аталанту» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. «Интер» одержал победу со счётом 3:2.

Первым голом в составе «нерадзурри» отметился форвард Ромелу Лукаку, забивший с передачи Лаутаро Мартинеса. Спустя две минуты хавбек «Интера» Николо Барелла удвоил преимущество в счёте для своей команды. «Аталанта» ответила на это голом Марио Пашалича на 36-й минуте.

Во втором тайме команды по разу обменялись голами. «Интер» сумел одолеть соперника — 3:2.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «нерадзурри» располагаются на второй строчке турнирной таблицы, набрав 69 очков в 37 матчах. Команда досрочно вышла в Лигу чемпионов.

«Аталанта» находится на пятом месте, у подопечных Джан Пьеро Гасперини 61 очко в активе. Лидирует «Наполи», набравший 86 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.

Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Лукаку – 1'   2:0 Барелла – 3'   2:1 Пашалич – 36'   3:1 Мартинес – 77'   3:2 Онана – 90+1'
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