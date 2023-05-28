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«Барселона» откажется от идеи с подписанием Асенсио из-за возможного конфликта с «Реалом»

«Барселона» откажется от идеи с подписанием Асенсио из-за возможного конфликта с «Реалом»
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«Барселона» намерена отказаться от идеи с подписанием полузащитника «Реала» Марко Асенсио из-за возможного конфликта с мадридским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «блауграны» считает Асенсио подходящим игроком для клуба по стилю игры. Однако «Барселона» предпочитает избегать всяческих конфликтов с «Реалом».

Сообщается, что в офисе «Барсы» также не хотят раздувать численность состава команды: в случае подписания Асенсио и возвращения в клуб форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в клубе будет слишком много игроков фланговых позиций. Эти обстоятельства подталкивают руководство сине-гранатовых к тому, чтобы в конечном итоге отказаться от сотрудничества с 27-летним испанским хавбеком.

В текущем сезоне на счету Асенсио 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

Асенсио забивает победный гол в ворота «Хетафе» в матче 33-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт полузащитника с мадридским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось, что Асенсио может перейти в «ПСЖ».

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