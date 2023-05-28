Главный тренер «Урала» Гончаренко прокомментировал победу в матче РПЛ с «Химками»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:0).

«Хотелось бы команду и болельщиков поздравить с этой победой. Нервозно перед игрой немножко себя чувствовали, хотя в недельном цикле делали всё для того, чтобы хорошо подвести команду, успокоить. Понимали, что от «Химок» можно ожидать чего угодно — команда, которая уже вылетела, может сыграть раскрепощённо, по разной схеме. Мы не должны были возвращать «Химки» в игру, контролировать её, держать мяч. Важно было быстро забить, что мы и сделали. Затем игра перетекла в спокойное русло, хотя, скорее, после счёта 3:0 она более спокойной стала.

Скажу, что мы молодцы, потому что для нас был очень сложный график: и кубковые матчи, и чемпионат. За исключением матчей с «Крыльями» и «Ахматом», где мы инертно достаточно выглядели, все остальные матчи провели на хорошем уровне», — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.