Президент «Урала» Григорий Иванов поставил команде оценку за сезон-2022/2023
Поделиться
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поставил команде оценку за сезон-2022/2023.
«От сезона у меня двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке России сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше — ставили задачу занять место не ниже десятого», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. В Фонбет Кубке России екатеринбуржцы не смогли добраться до решающего матча. «Урал» уступил «Краснодару» во встрече второго этапа финала Пути регионов со счётом 1:2.
Комментарии
- 28 мая 2023
-
11:00
-
11:00
-
10:51
-
10:40
-
10:33
-
10:32
-
10:32
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:54
-
09:40
-
09:35
-
09:26
-
09:25
-
09:23
-
09:20
-
09:12
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
07:16
-
07:05
-
06:44
-
05:58
-
05:46
-
04:59
-
04:02
-
03:49
-
03:25
-
03:15
-
03:02
-
02:46
Партнерский контент