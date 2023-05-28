Президент «Урала» Григорий Иванов поставил команде оценку за сезон-2022/2023

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поставил команде оценку за сезон-2022/2023.

«От сезона у меня двоякое впечатление. Начали очень плохо, никто не верил, что выправимся, многие нас похоронили. Но мы сумели исправить ситуацию, в Кубке России сыграли достойно. Сезон на четыре с минусом, могли выступить лучше — ставили задачу занять место не ниже десятого», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка за 29 матчей. В Фонбет Кубке России екатеринбуржцы не смогли добраться до решающего матча. «Урал» уступил «Краснодару» во встрече второго этапа финала Пути регионов со счётом 1:2.