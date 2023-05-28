Видеообзор матча «ПСЖ» со «Страсбургом», принёсший парижанам титул чемпиона Франции

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Вчера, 27 мая, на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу. Встречались местный «Страсбург» и «ПСЖ». Финальный свисток Жерома Бризара зафиксировал ничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1.

Права на видео принадлежат LFP. Посмотреть его можно на YouTube-канале «ПСЖ».

На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков. Парижане за тур до конца чемпионата Франции опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше. «Страсбург» находится на 15-м месте с 40 очками. Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1. Победный мяч в той игре забил Мбаппе.

В заключительном, 38-м туре «ПСЖ» сыграет дома с «Клермоном», а «Страсбург» отправится в гости к «Лорьяну».