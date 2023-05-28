Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча «ПСЖ» со «Страсбургом», принёсший парижанам титул чемпиона Франции

Видеообзор матча «ПСЖ» со «Страсбургом», принёсший парижанам титул чемпиона Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 27 мая, на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 37-го тура чемпионата Франции по футболу. Встречались местный «Страсбург» и «ПСЖ». Финальный свисток Жерома Бризара зафиксировал ничью — 1:1. Этот результат обеспечил парижанам победу в Лиге 1.

Права на видео принадлежат LFP. Посмотреть его можно на YouTube-канале «ПСЖ».

На 59-й минуте нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт после передачи Килиана Мбаппе. На 79-й минуте Кевин Гамейро сравнял счёт.

После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков. Парижане за тур до конца чемпионата Франции опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше. «Страсбург» находится на 15-м месте с 40 очками. Матч команд в первом круге завершился победой «ПСЖ» со счётом 2:1. Победный мяч в той игре забил Мбаппе.

В заключительном, 38-м туре «ПСЖ» сыграет дома с «Клермоном», а «Страсбург» отправится в гости к «Лорьяну».

Материалы по теме
Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ» Кто был бы чемпионом Франции последние 10 лет, если бы не было денег «ПСЖ»
«ПСЖ» – чемпион Франции сезона-2022/2023. У Месси уже второе золото в Лиге 1. LIVE «ПСЖ» – чемпион Франции сезона-2022/2023. У Месси уже второе золото в Лиге 1. LIVE
Материалы по теме
Нассер Аль-Хелаифи – о чемпионстве «ПСЖ»: это исторический момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023