«Динамо» — «Локомотив»: во сколько матч 29-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 28 мая, на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встретятся две команды из Москвы — «Динамо» и «Локомотив». Стартовый свисток Романа Сафьяна прозвучит в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
«Динамо» после 27 туров набрало 45 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. Команда, которая тур назад рассталась с главным тренером Славишей Йокановичем, под руководством Павла Алпатова разгромила «Торпедо» со счётом 3:0.
«Локомотив» в чемпионате России не проигрывает последние шесть матчей: последняя неудача зафиксирована 9 апреля, когда железнодорожники уступили дома «Зениту» (1:2). Сейчас команда Михаила Галактионова занимает в турнирной таблице девятое место, набрав 39 очков.
- 28 мая 2023
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