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«Счёт отражает соотношение сил на поле». Тренер «Сочи» Хохлов — о матче с «Зенитом»

«Счёт отражает соотношение сил на поле». Тренер «Сочи» Хохлов — о матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Хорошая игра была. Боевая ничья. Счёт отражает соотношение сил на поле. И у нас моменты были хорошие, и «Зенит» мог забить. Заслуженно команды получили по одному очку», – приводит слова Хохлова официальный сайт «Сочи».

Счёт в матче на первой минуте открыл полузащитник хозяев Артур Юсупов. Ответный мяч на 50-й минуте забил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 67 очков после 29 матчей. Команда досрочно стала чемпионом страны. «Сочи» располагается на десятом месте, заработав 38 очков.

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