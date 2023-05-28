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Женский «Атлетико», уступая 0:2 «Реалу» к 88-й минуте, выиграл Кубок Испании

Женский «Атлетико», уступая 0:2 «Реалу» к 88-й минуте, выиграл Кубок Испании
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В ночь с 27 на 28 мая на стадионе «Бутарке» в Леганесе состоялся матч финала женского Кубка Испании по футболу. Встретились две мадридские команды — «Реал» и «Атлетико». Победу в серии пенальти одержали футболистки «Атлетико» — (2:2, 3:1 пен).

Права на видео принадлежат RFEF. Посмотреть его можно на YouTube-канале Федерации футбола Испании.

Счёт в матче на 31-й минуте открыла полузащитница «Реала» Сэнди Толетти, откликнувшаяся на передачу Кэролайн Вейр. В начале второго тайма Ивана с передачи Линды Кайседо увеличила преимущество своей команды. Счёт в матче оставался неизменным до 88-й минуты, когда Люсия Морал с паса Эстефании Банини отыграла один мяч. На 90+5-й минуте Банини отличились сама, переведя матч в дополнительное время. Там команды победителя выявить не смогли, а в серии пенальти точнее оказались футболистки «Атлетико».

Для «матрасников» эта победа в Кубке Испании стала второй в истории. В первый раз они брали трофей в 2016 году. Рекордсменом по числу Кубков Испании является «Барселона» (9).

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